Ausblick: SkyWest vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SkyWest wird am 23.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,16 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SkyWest 2,42 USD je Aktie eingenommen.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 992,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 4,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 948,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 11,20 USD je Aktie, gegenüber 10,35 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 4,31 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at