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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Skyworks Solutions legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Skyworks Solutions präsentiert am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

21 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,430 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Skyworks Solutions in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,40 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 901,8 Millionen USD im Vergleich zu 953,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,72 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,08 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 21 Analysten von durchschnittlich 3,76 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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