Skyworks Solutions Aktie
WKN: 857760 / ISIN: US83088M1027
|
02.02.2026 07:01:06
Ausblick: Skyworks Solutions präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Skyworks Solutions gibt am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 22 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,40 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Skyworks Solutions 1,00 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten ein Minus von 6,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,00 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,43 USD, gegenüber 3,08 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 3,65 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,09 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Skyworks Solutions Inc.
|
07:01
|Ausblick: Skyworks Solutions präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.01.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.01.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
28.01.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
26.01.26
|S&P 500-Papier Skyworks Solutions-Aktie: So viel hätte eine Investition in Skyworks Solutions von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
22.01.26
|Pluszeichen in New York: Börsianer lassen S&P 500 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
19.01.26
|S&P 500-Titel Skyworks Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Skyworks Solutions-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
12.01.26
|S&P 500-Papier Skyworks Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Skyworks Solutions von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Skyworks Solutions Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Skyworks Solutions Inc.
|46,19
|-1,52%