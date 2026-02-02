Ausblick: Skyworks Solutions präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Skyworks Solutions gibt am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 22 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,40 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Skyworks Solutions 1,00 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten ein Minus von 6,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,00 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,43 USD, gegenüber 3,08 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 3,65 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,09 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at