Ausblick: Skyworks Solutions stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Skyworks Solutions wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

20 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,27 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 35,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,940 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Skyworks Solutions 18 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,04 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 5,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Skyworks Solutions 1,10 Milliarden USD umsetzen können.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,04 USD im Vergleich zu 3,08 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 3,95 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 4,09 Milliarden USD.

Redaktion Finanzen.net