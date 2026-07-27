Ausblick: Skyworks Solutions stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Skyworks Solutions wird sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

19 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,03 USD aus. Im letzten Jahr hatte Skyworks Solutions einen Gewinn von 0,700 USD je Aktie eingefahren.

17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 965,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Skyworks Solutions für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 926,0 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,99 USD im Vergleich zu 3,08 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 3,92 Milliarden USD, gegenüber 4,09 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at