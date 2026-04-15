SL Green Realty Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3DWA3 / ISIN: US78440X8873

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15.04.2026 07:01:06

Ausblick: SL Green Realty öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SL Green Realty präsentiert in der am 15.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,756 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 35,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 160,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 247,6 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,573 USD, gegenüber -1,610 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 646,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,03 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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