Ausblick: SL Green Realty präsentiert Quartalsergebnisse

SL Green Realty wird am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,635 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 296,88 Prozent verringert. Damals waren -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Minus von 28,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 179,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 250,7 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -2,591 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,610 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 682,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,03 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at