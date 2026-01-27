Ausblick: SL Green Realty veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

SL Green Realty wird am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,566 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 36,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 149,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 235,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,763 USD, gegenüber 0,080 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 589,7 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 919,7 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at