Ausblick: Sleep Number gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sleep Number präsentiert am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,147 USD gegenüber -0,140 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 15,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 362,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 426,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,046 USD, gegenüber -0,900 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,44 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,68 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at