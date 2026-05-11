Ausblick: Sleep Number stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sleep Number präsentiert in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,392 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 320,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 18,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 393,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,710 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -5,770 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,37 Milliarden USD, gegenüber 1,41 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at