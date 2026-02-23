Ausblick: Slide Insurance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Slide Insurance wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,878 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Slide Insurance noch ein Gewinn pro Aktie von 0,600 USD in den Büchern gestanden.

Slide Insurance soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 504,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 111,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,00 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,61 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,49 Milliarden USD, gegenüber 846,1 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at