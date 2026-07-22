Ausblick: SLM gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SLM wird am 23.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,436 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte SLM ein EPS von 0,320 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 40,64 Prozent auf 409,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte SLM noch 689,4 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,14 USD im Vergleich zu 3,46 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 1,91 Milliarden USD, gegenüber 3,13 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at