SLM Aktie

SLM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 932543 / ISIN: US78442P1066

21.01.2026 07:01:06

Ausblick: SLM stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SLM wird am 22.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,936 USD je Aktie gegenüber 0,500 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 36,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 442,4 Millionen USD gegenüber 695,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,28 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 2,68 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,97 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 3,03 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

