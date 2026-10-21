Ausblick: SLM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

SLM wird am 22.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,170 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll SLM mit einem Umsatz von insgesamt 453,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 836,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 45,78 Prozent verringert.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,12 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 3,46 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,92 Milliarden USD, gegenüber 3,13 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at