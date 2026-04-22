SLM Aktie
WKN: 932543 / ISIN: US78442P1066
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: SLM zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
SLM wird am 23.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,22 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SLM noch 1,40 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 38,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 530,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 868,1 Millionen USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,78 USD je Aktie, gegenüber 3,46 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,90 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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