Ausblick: SM Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

SM Energy wird am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,852 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 48,05 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,64 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Minus von 10,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 764,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 852,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,44 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 6,67 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 3,26 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 2,69 Milliarden USD waren.

