SM Energy Aktie

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WKN DE: A1CZW5 / ISIN: US78454L1008

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: SM Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SM Energy stellt am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 15 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,12 USD. Dies würde einer Verringerung von 29,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SM Energy 1,59 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 67,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,42 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 844,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,75 USD im Vergleich zu 5,64 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 7,21 Milliarden USD, gegenüber 3,15 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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