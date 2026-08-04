SM Energy Aktie

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WKN DE: A1CZW5 / ISIN: US78454L1008

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: SM Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SM Energy lässt sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird SM Energy die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

16 Analysten schätzen, dass SM Energy für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,96 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 155,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,02 Milliarden USD gegenüber 792,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,89 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,64 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 7,16 Milliarden USD, gegenüber 3,15 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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