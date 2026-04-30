SM Investments Aktie
WKN: A0D84W / ISIN: PHY806761029
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30.04.2026 07:01:06
Ausblick: SM Investments informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
SM Investments äußert sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 19,23 PHP. Das entspräche einem Zuwachs von 17,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 16,41 PHP erwirtschaftet wurden.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 19,10 Prozent auf 166,66 Milliarden PHP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 139,93 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 77,74 PHP je Aktie, gegenüber 74,16 PHP je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 687,06 Milliarden PHP fest. Im Vorjahr waren noch 627,76 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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30.04.26
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