Ausblick: SM Investments informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

SM Investments äußert sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 19,23 PHP. Das entspräche einem Zuwachs von 17,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 16,41 PHP erwirtschaftet wurden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 19,10 Prozent auf 166,66 Milliarden PHP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 139,93 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 77,74 PHP je Aktie, gegenüber 74,16 PHP je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 687,06 Milliarden PHP fest. Im Vorjahr waren noch 627,76 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at