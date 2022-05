Ausblick: Smart Sand gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Smart Sand präsentiert in der am 11.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,230 USD. Dies würde einen Verlust von 155,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Smart Sand -0,090 USD je Aktie vermeldete.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 34,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 27,5 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Smart Sand für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 36,8 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -0,320 USD, gegenüber -1,210 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 182,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 126,7 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at