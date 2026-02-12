Smartcraft ASA Aktie

Smartcraft ASA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CSFU / ISIN: NO0011008971

12.02.2026 07:01:06

Ausblick: Smartcraft ASA legt Quartalsergebnis vor

Smartcraft ASA wird am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,152 NOK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Smartcraft ASA 0,150 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Smartcraft ASA in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,04 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 144,5 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 136,3 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,625 NOK, während im vorherigen Zeitraum noch 0,630 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 560,6 Millionen NOK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 510,8 Millionen NOK waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Smartcraft ASA 1,43 1,06% Smartcraft ASA

