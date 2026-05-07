Ausblick: SmartCraft Group (publ) Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SmartCraft Group (publ) Registered wird am 08.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,176 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,130 SEK je Aktie erzielt worden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 138,6 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 4,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 132,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,643 SEK im Vergleich zu 0,470 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 578,6 Millionen SEK, gegenüber 527,9 Millionen SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at