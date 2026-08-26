SmartCraft Group AB Aktie

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WKN DE: A4273S / ISIN: SE0027597691

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26.08.2026 07:01:06

Ausblick: SmartCraft Group (publ) Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

SmartCraft Group (publ) Registered lässt sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird SmartCraft Group (publ) Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,175 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,160 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 143,8 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 8,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 131,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,684 SEK, gegenüber 0,470 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 574,2 Millionen SEK im Vergleich zu 527,9 Millionen SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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