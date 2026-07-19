Ausblick: SmartFinancial gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SmartFinancial lädt am 20.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,902 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte SmartFinancial 0,690 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SmartFinancial in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,36 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 55,7 Millionen USD im Vergleich zu 77,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,66 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,98 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 226,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 314,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at