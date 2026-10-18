SmartFinancial Aktie

SmartFinancial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A140QS / ISIN: US83190L2088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.10.2026 07:01:06

Ausblick: SmartFinancial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SmartFinancial gibt am 19.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,961 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte SmartFinancial ein EPS von 0,810 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll SmartFinancial 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 57,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 30,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SmartFinancial 82,9 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,74 USD, gegenüber 2,98 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 226,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 314,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SmartFinancial Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu SmartFinancial Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SmartFinancial Inc 50,84 0,85% SmartFinancial Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:21 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16:58 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen