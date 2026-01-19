Ausblick: SmartFinancial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SmartFinancial veröffentlicht am 20.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,783 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,570 USD je Aktie erzielt worden.

SmartFinancial soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 51,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 31,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,00 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,14 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 199,2 Millionen USD, gegenüber 283,4 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at