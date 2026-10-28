Smartoprics Group AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CRYH / ISIN: NO0011012502
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Smartoprics Group AS Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Smartoprics Group AS Registered stellt am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,039 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Smartoprics Group AS Registered 0,140 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 30,9 Millionen USD, was einem Umsatz von 191,9 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,115 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,500 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 117,9 Millionen USD, gegenüber 781,6 Millionen NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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