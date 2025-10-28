Smartoprics Group AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CRYH / ISIN: NO0011012502
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Smartoprics Group AS Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Smartoprics Group AS Registered wird am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,010 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Smartoprics Group AS Registered 0,050 NOK je Aktie eingenommen.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 17,1 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 138,8 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,440 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 70,8 Millionen USD aus im Gegensatz zu 595,7 Millionen NOK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
