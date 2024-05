Ausblick: Smartoprics Group AS Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Smartoprics Group AS Registered wird am 08.05.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorstellen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,020 USD. Das entspräche einer Verringerung von 92,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,260 NOK erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 88,22 Prozent auf 17,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Smartoprics Group AS Registered noch 144,3 Millionen NOK umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,072 USD je Aktie, gegenüber 0,820 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 67,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 618,1 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at