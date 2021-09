Ausblick: Smartsheet legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Smartsheet lässt sich am 07.09.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Smartsheet die Bilanz zum am 31.07.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,133 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Smartsheet noch -0,060 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 37,56 Prozent auf 125,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 91,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,390 USD aus. Im Vorjahr waren -0,330 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 514,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 385,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at