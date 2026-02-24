SmartStop Self Storage REI a Aktie

SmartStop Self Storage REI a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US83192D1054

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: SmartStop Self Storage REIT A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

SmartStop Self Storage REIT A veröffentlicht am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,155 USD je Aktie gegenüber -0,070 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 62,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 60,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,036 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,370 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 240,7 Millionen USD, gegenüber 237,0 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

