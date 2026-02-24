Ausblick: SmartStop Self Storage REIT gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SmartStop Self Storage REIT äußert sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,155 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 62,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 60,6 Millionen USD umgesetzt.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,036 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,370 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 240,7 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 237,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at