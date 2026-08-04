SmartStop Self Storage REIT Aktie

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WKN DE: A40UUF / ISIN: US83192D4025

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: SmartStop Self Storage REIT veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

SmartStop Self Storage REIT äußert sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,104 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,150 USD je Aktie vermeldet.

SmartStop Self Storage REIT soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 62,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,527 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,200 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 253,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 281,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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