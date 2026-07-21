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21.07.2026 07:01:06

Ausblick: Smartworks Coworking Spaces präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Smartworks Coworking Spaces wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,56 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Smartworks Coworking Spaces noch -0,410 INR je Aktie verloren.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,41 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 39,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Smartworks Coworking Spaces einen Umsatz von 3,88 Milliarden INR eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,07 INR im Vergleich zu 0,950 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 23,48 Milliarden INR, gegenüber 18,50 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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