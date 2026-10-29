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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Smartworks Coworking Spaces stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Smartworks Coworking Spaces äußert sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 1,54 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,270 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,63 Milliarden INR – ein Plus von 27,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Smartworks Coworking Spaces 4,41 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,28 INR, wohingegen im Vorjahr noch 0,950 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 23,16 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 17,96 Milliarden INR waren.

Redaktion Finanzen.net

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