Ausblick: SMC legt Quartalsergebnis vor

SMC wird am 13.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 549,42 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SMC noch 460,03 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SMC in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,67 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 197,41 Milliarden JPY im Vergleich zu 192,28 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2363,43 JPY je Aktie, gegenüber 2444,61 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 817,84 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 792,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at