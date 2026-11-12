SMC Aktie
WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005
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12.11.2026 07:01:06
Ausblick: SMC präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
SMC präsentiert in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 816,92 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 701,81 JPY je Aktie vermeldet.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 32,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 200,09 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 265,42 Milliarden JPY aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3479,87 JPY aus. Im Vorjahr waren 2640,04 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 1.080,70 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 842,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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