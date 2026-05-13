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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: SMC stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SMC wird am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass SMC im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 655,25 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 564,33 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll SMC nach den Prognosen von 7 Analysten 226,82 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 201,65 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2515,84 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2444,61 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 834,58 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 792,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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