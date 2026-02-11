Ausblick: SMC vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SMC wird am 12.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 571,31 JPY je Aktie gegenüber 660,82 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll SMC 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 207,37 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SMC 195,40 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2432,35 JPY, gegenüber 2444,61 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 823,43 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 792,11 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at