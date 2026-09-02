Smith&Wesson Brands Aktie

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WKN DE: A2P567 / ISIN: US8317541063

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02.09.2026 07:01:06

Ausblick: Smith&Wesson Brands stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Smith&Wesson Brands wird am 03.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,055 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Smith&Wesson Brands nach den Prognosen von 2 Analysten 98,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 85,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,505 USD, gegenüber 0,410 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 551,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 523,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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