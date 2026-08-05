Ausblick: Smith Douglas Homes A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Smith Douglas Homes A äußert sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,112 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 258,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 15,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Smith Douglas Homes A einen Umsatz von 223,9 Millionen USD eingefahren.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,519 USD, gegenüber 1,19 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 1,04 Milliarden USD im Vergleich zu 971,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at