Ausblick: Smith Douglas Homes A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Smith Douglas Homes A wird am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,042 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Smith Douglas Homes A noch 0,300 USD je Aktie eingenommen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 10,69 Prozent auf 200,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 224,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,445 USD aus. Im Vorjahr waren 1,19 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 986,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 971,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at