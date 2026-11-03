Smith Douglas Homes a Aktie
WKN DE: A400KV / ISIN: US83207R1077
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Smith Douglas Homes A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Smith Douglas Homes A wird am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,088 USD. Dies würde einer Verringerung von 63,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Smith Douglas Homes A 0,240 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 8,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 283,1 Millionen USD gegenüber 262,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,261 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,19 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,05 Milliarden USD, gegenüber 971,1 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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