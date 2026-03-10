Smith Douglas Homes a Aktie
WKN DE: A400KV / ISIN: US83207R1077
|
10.03.2026 07:01:06
Ausblick: Smith Douglas Homes A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Smith Douglas Homes A wird am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,114 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Smith Douglas Homes A 0,460 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 12,66 Prozent auf 251,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 287,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,901 USD im Vergleich zu 1,81 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 961,8 Millionen USD, gegenüber 975,5 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
