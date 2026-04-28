Smith Micro Software Aktie

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WKN DE: A409DA / ISIN: US8321544053

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Smith Micro Software stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Smith Micro Software wird am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,150 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,280 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 5,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Smith Micro Software für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,4 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,470 USD aus. Im Vorjahr waren -1,460 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 19,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 17,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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