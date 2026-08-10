Smithfield Foods Aktie
WKN DE: A40ZZF / ISIN: US8322482071
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Smithfield Foods gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Smithfield Foods wird am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,599 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,480 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,65 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 4,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,81 Milliarden USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,62 USD, gegenüber 2,51 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 15,72 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 15,58 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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