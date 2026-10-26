Smithfield Foods Aktie
WKN DE: A40ZZF / ISIN: US8322482071
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Smithfield Foods legt Quartalsergebnis vor
Smithfield Foods wird am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
6 Analysten schätzen, dass Smithfield Foods für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,258 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,630 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,46 Prozent auf 3,65 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,78 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,51 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 15,46 Milliarden USD, gegenüber 15,58 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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