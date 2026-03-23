Ausblick: Smithfield Foods stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Smithfield Foods lädt am 24.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,676 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,540 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,14 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,39 USD, gegenüber 2,51 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 15,41 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 14,14 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at