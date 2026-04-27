Ausblick: Smithfield Foods veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Smithfield Foods wird am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,589 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,570 USD erwirtschaftet wurden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,86 Prozent auf 3,70 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,66 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,51 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,68 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 15,58 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at