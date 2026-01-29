SMS Aktie

SMS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0QZNP / ISIN: JP3162350007

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: SMS informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

SMS lädt am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,910 JPY aus. Im letzten Jahr hatte SMS einen Gewinn von 2,19 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,71 Prozent auf 13,79 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 85,75 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 70,96 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 65,06 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 60,95 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

SMS CO LTD 1 634,00 -1,39% SMS CO LTD

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

